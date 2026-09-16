S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Flex-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Flex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Flex-Papiers betrug an diesem Tag 57,20 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 174,825 Flex-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 108,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 881,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 88,81 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Flex belief sich zuletzt auf 40,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at