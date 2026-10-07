Flex Aktie

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WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020

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Performance im Blick 07.10.2026 10:03:42

S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flex von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Flex-Aktien verdienen können.

Am 07.10.2016 wurde das Flex-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Flex-Aktie bei 12,01 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 832,755 Flex-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 121,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101 079,83 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 910,80 Prozent.

Flex wurde am Markt mit 43,00 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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