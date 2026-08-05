Flex Aktie
WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020
|Flex-Investment
|
05.08.2026 10:03:52
S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flex von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Flex-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Flex-Papier an diesem Tag bei 14,95 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Flex-Aktie investierten, hätten nun 669,051 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 84 775,47 USD, da sich der Wert eines Flex-Anteils am 04.08.2026 auf 126,71 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 747,75 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Flex belief sich zuletzt auf 43,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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