Flex Aktie
WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020
|Performance im Blick
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25.11.2026 10:03:42
S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flex von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Flex-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,30 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,534 Flex-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Flex-Papiers auf 66,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 434,13 USD wert. Mit einer Performance von +334,13 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Flex wurde am Markt mit 27,32 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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