S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flex von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Flex-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Flex-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 59,60 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Flex-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,678 Flex-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 13.10.2026 186,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 110,88 USD belief. Mit einer Performance von +86,04 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Flex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at