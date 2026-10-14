Flex Aktie
WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020
|Lukrative Flex-Investition?
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14.10.2026 10:05:04
S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flex von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Flex-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 59,60 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Flex-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,678 Flex-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 13.10.2026 186,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 110,88 USD belief. Mit einer Performance von +86,04 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Flex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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