S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Flex von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Flex-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Flex-Papiers betrug an diesem Tag 16,21 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,170 Flex-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 659,35 USD, da sich der Wert eines Flex-Papiers am 01.09.2026 auf 106,86 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 659,35 USD entspricht einer Performance von +559,35 Prozent.

Am Markt war Flex jüngst 40,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at