S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ford Motor-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Ford Motor-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,95 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Ford Motor-Aktie investiert hat, hat nun 77,220 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 1 128,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,62 USD belief. Damit wäre die Investition 12,90 Prozent mehr wert.

Der Ford Motor-Wert an der Börse wurde auf 58,36 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at