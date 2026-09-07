Ford Motor Aktie

Ford Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502391 / ISIN: US3453708600

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Investmentbeispiel 07.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ford Motor-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Ford Motor-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,95 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Ford Motor-Aktie investiert hat, hat nun 77,220 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 1 128,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,62 USD belief. Damit wäre die Investition 12,90 Prozent mehr wert.

Der Ford Motor-Wert an der Börse wurde auf 58,36 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Darren Brode / Shutterstock.com

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