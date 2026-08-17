S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Ford Motor-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Ford Motor-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 12,39 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 80,710 Ford Motor-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 159,81 USD, da sich der Wert eines Ford Motor-Papiers am 14.08.2026 auf 14,37 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15,98 Prozent zugenommen.

Alle Ford Motor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 57,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at