S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ford Motor-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Ford Motor-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ford Motor-Anteile bei 11,92 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 83,893 Ford Motor-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 12,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 042,79 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 4,28 Prozent.

Der Ford Motor-Wert an der Börse wurde auf 49,56 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at