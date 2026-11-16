Ford Motor Aktie
WKN: 502391 / ISIN: US3453708600
|Frühe Anlage
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16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Ford Motor-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 13,19 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 758,150 Ford Motor-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 11,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 029,57 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 9 029,57 USD, was einer negativen Performance von 9,70 Prozent entspricht.
Insgesamt war Ford Motor zuletzt 47,49 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: suriya silsaksom / Shutterstock.com
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