Fortinet Aktie

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WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091

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Hochrechnung 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Wert Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortinet von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Fortinet-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 09.09.2021 wurde die Fortinet-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 62,15 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Fortinet-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,609 Fortinet-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 253,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 157,47 USD belief. Das entspricht einem Plus von 153,38 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fortinet bezifferte sich zuletzt auf 114,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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