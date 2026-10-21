Fortinet Aktie

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WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091

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Lohnendes Fortinet-Investment? 21.10.2026 16:03:39

S&P 500-Wert Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fortinet-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fortinet-Aktie Anlegern gebracht.

Am 21.10.2025 wurde die Fortinet-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fortinet-Papier bei 84,78 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Fortinet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,180 Anteilen. Die gehaltenen Fortinet-Anteile wären am 20.10.2026 201,62 USD wert, da der Schlussstand 170,93 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 101,62 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Fortinet einen Börsenwert von 125,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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