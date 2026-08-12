S&P 500-Wert Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fortinet von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Fortinet-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Fortinet-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Fortinet-Aktie bei 61,13 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Fortinet-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 163,580 Fortinet-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 26 482,04 USD, da sich der Wert eines Fortinet-Papiers am 11.08.2026 auf 161,89 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +164,82 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fortinet bezifferte sich zuletzt auf 120,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at