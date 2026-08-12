Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
|Fortinet-Performance
|
12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Wert Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fortinet von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Fortinet-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Fortinet-Aktie bei 61,13 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Fortinet-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 163,580 Fortinet-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 26 482,04 USD, da sich der Wert eines Fortinet-Papiers am 11.08.2026 auf 161,89 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +164,82 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fortinet bezifferte sich zuletzt auf 120,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fortinet Inc
|
12.08.26
|S&P 500-Wert Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fortinet von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortinet von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.07.26
|S&P 500-Wert Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortinet-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
28.07.26
|Ausblick: Fortinet legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortinet von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.07.26
|S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortinet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Fortinet gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Fortinet Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fortinet Inc
|142,72
|-0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.