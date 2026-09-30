S&P 500-Wert Fortinet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortinet von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 30.09.2023 wurde die Fortinet-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 58,68 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,704 Fortinet-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 299,86 USD, da sich der Wert eines Fortinet-Anteils am 29.09.2026 auf 175,96 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 199,86 Prozent vermehrt.

Am Markt war Fortinet jüngst 129,46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at