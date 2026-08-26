S&P 500-Wert Fortinet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortinet von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Fortinet-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fortinet-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Fortinet-Aktie betrug an diesem Tag 77,65 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Fortinet-Aktie investierten, hätten nun 12,878 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (153,66 USD), wäre die Investition nun 1 978,88 USD wert. Mit einer Performance von +97,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Fortinet wurde am Markt mit 111,36 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at