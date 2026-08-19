Fortinet Aktie

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WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091

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Performance im Blick 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Wert Fortinet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fortinet-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fortinet-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Fortinet-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Fortinet-Papiers betrug an diesem Tag 6,98 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Fortinet-Papier investiert hätte, hätte er nun 14,327 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Fortinet-Papiers auf 158,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 263,75 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +2 163,75 Prozent.

Der Börsenwert von Fortinet belief sich zuletzt auf 114,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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