S&P 500-Wert Fortive-Aktie: Hätte sich eine Fortive-Investition von vor 5 Jahren rentiert?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Fortive-Einstiegs gewesen.

Die Fortive-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 56,84 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Fortive-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 175,944 Fortive-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 56,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 942,57 USD wert. Das entspricht einem Minus von 0,57 Prozent.

Der Fortive-Wert an der Börse wurde auf 17,21 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at