Fortive Aktie
WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088
|Fortive-Anlage
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04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Wert Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fortive-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Fortive-Aktie statt. Der Schlusskurs der Fortive-Aktie betrug an diesem Tag 58,55 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Fortive-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,080 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 66,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 141,14 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14,11 Prozent erhöht.
Fortive war somit zuletzt am Markt 19,91 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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