Fortive Aktie
WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088
|Frühes Investment
|
18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fortive-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Fortive-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 50,38 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,985 Fortive-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 131,14 USD, da sich der Wert eines Fortive-Anteils am 17.11.2026 auf 66,07 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 31,14 Prozent.
Der Börsenwert von Fortive belief sich zuletzt auf 20,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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