Fortive Aktie
WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088
|Frühe Anlage
|
21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Wert Fortive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fortive-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Fortive-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 49,78 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 200,884 Fortive-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 723,58 USD, da sich der Wert eines Fortive-Anteils am 20.10.2026 auf 58,36 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,24 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Fortive einen Börsenwert von 17,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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