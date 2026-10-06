S&P 500-Wert Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortune Brands Home Security von vor 10 Jahren gekostet

Vor 10 Jahren wurden Fortune Brands Home Security-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 50,38 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Fortune Brands Home Security-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,985 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 76,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,27 Prozent verringert.

Der Marktwert von Fortune Brands Home Security betrug jüngst 4,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at