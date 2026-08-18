Fortune Brands Home & Security Aktie

Fortune Brands Home & Security für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JE0N / ISIN: US34964C1062

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Fortune Brands Home Security-Anlage im Blick 18.08.2026 16:03:44

S&P 500-Wert Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortune Brands Home Security von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Fortune Brands Home Security-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fortune Brands Home Security-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 58,88 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 169,837 Fortune Brands Home Security-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 46,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 905,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,94 Prozent verringert.

Fortune Brands Home Security wurde am Markt mit 5,72 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fortune Brands Home & Security Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Fortune Brands Home & Security Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fortune Brands Home & Security Inc. 39,40 -1,99% Fortune Brands Home & Security Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen