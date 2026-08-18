Fortune Brands Home & Security Aktie
WKN DE: A1JE0N / ISIN: US34964C1062
|Fortune Brands Home Security-Anlage im Blick
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18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortune Brands Home Security von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fortune Brands Home Security-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 58,88 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 169,837 Fortune Brands Home Security-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 46,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 905,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,94 Prozent verringert.
Fortune Brands Home Security wurde am Markt mit 5,72 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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