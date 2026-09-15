Fortune Brands Home & Security Aktie

Fortune Brands Home & Security für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JE0N / ISIN: US34964C1062

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Lohnender Fortune Brands Home Security-Einstieg? 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fortune Brands Home Security von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Fortune Brands Home Security-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 15.09.2025 wurde das Fortune Brands Home Security-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 58,47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Fortune Brands Home Security-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,710 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 40,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,68 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 30,32 Prozent.

Zuletzt verbuchte Fortune Brands Home Security einen Börsenwert von 4,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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