So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fox-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Fox-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Fox-Aktie letztlich bei 35,07 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Fox-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,851 Fox-Anteilen. Die gehaltenen Fox-Aktien wären am 25.11.2026 165,36 USD wert, da der Schlussstand 57,99 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,36 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Fox bezifferte sich zuletzt auf 32,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at