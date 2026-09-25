Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
|Fox-Performance im Blick
|
25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Fox-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28,76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,477 Fox-Aktien im Depot. Die gehaltenen Fox-Papiere wären am 24.09.2026 198,89 USD wert, da der Schlussstand 57,20 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 98,89 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Fox eine Börsenbewertung in Höhe von 24,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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