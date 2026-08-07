S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden Fox-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Fox-Papier bei 33,74 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fox-Aktie investiert, befänden sich nun 296,384 Fox-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 55,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 410,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,11 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Fox eine Marktkapitalisierung von 21,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at