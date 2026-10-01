Fox Aktie

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WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052

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Lohnendes Fox-Investment? 01.10.2026 16:03:51

S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Fox-Investment verdienen können.

Am 01.10.2021 wurde die Fox-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Fox-Aktie betrug an diesem Tag 40,78 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Fox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 245,218 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (62,65 USD), wäre die Investition nun 15 362,92 USD wert. Damit wäre die Investition 53,63 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Fox bezifferte sich zuletzt auf 26,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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