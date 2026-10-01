Fox Aktie
WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052
|Lohnendes Fox-Investment?
|
01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren eingefahren
Am 01.10.2021 wurde die Fox-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Fox-Aktie betrug an diesem Tag 40,78 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Fox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 245,218 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (62,65 USD), wäre die Investition nun 15 362,92 USD wert. Damit wäre die Investition 53,63 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Fox bezifferte sich zuletzt auf 26,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fox Corp (ex 21st Century Fox)
|
01.10.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.09.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fox-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.09.26
|S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.09.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.08.26
|S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.08.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fox-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
14.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
14.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Fox Corp (ex 21st Century Fox)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fox Corp (ex 21st Century Fox)
|54,06
|-0,48%