Fox Aktie
WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052
|Lohnender Fox-Einstieg?
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24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fox-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Fox-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 31,35 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Fox-Aktie investierten, hätten nun 31,898 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 63,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 040,19 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 104,02 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Fox belief sich zuletzt auf 27,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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