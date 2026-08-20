Fox Aktie
WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052
|Rentable Fox-Anlage?
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20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fox-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 20.08.2025 wurden Fox-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 58,97 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 169,578 Fox-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Fox-Aktie auf 67,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 524,50 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 15,25 Prozent gleich.
Fox war somit zuletzt am Markt 28,94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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