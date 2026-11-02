Franklin Resources Aktie

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WKN: 870315 / ISIN: US3546131018

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Lohnende Franklin Resources-Anlage? 02.11.2026 16:03:44

S&P 500-Wert Franklin Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Resources von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Franklin Resources-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Franklin Resources-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,53 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Franklin Resources-Aktie investiert, befänden sich nun 4,250 Franklin Resources-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Franklin Resources-Aktie auf 31,64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134,47 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,47 Prozent gesteigert.

Franklin Resources wurde am Markt mit 16,10 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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