Franklin Resources Aktie
WKN: 870315 / ISIN: US3546131018
|Lohnender Franklin Resources-Einstieg?
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31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Franklin Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Resources von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Franklin Resources-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Franklin Resources-Anteile bei 25,66 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,897 Franklin Resources-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 34,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,04 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 35,04 Prozent.
Der Franklin Resources-Wert an der Börse wurde auf 17,62 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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