Franklin Resources Aktie
WKN: 870315 / ISIN: US3546131018
|Langfristige Anlage
|
26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Wert Franklin Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Franklin Resources von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Franklin Resources-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Franklin Resources-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 22,84 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 437,828 Franklin Resources-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 31,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 598,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,99 Prozent erhöht.
Der Franklin Resources-Wert an der Börse wurde auf 15,75 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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