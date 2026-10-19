S&P 500-Wert Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Freeport-McMoRan von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Freeport-McMoRan-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Freeport-McMoRan-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Freeport-McMoRan-Aktie bei 10,02 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Freeport-McMoRan-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,980 Freeport-McMoRan-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 694,01 USD, da sich der Wert eines Freeport-McMoRan-Anteils am 16.10.2026 auf 69,54 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 594,01 Prozent gleich.

Der Freeport-McMoRan-Wert an der Börse wurde auf 99,85 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at