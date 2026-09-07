S&P 500-Wert Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Freeport-McMoRan-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Freeport-McMoRan-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Freeport-McMoRan-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 39,76 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Freeport-McMoRan-Aktie investiert, befänden sich nun 2,515 Freeport-McMoRan-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 72,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 182,92 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 182,92 USD, was einer positiven Performance von 82,92 Prozent entspricht.

Freeport-McMoRan wurde am Markt mit 104,54 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at