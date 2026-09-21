Freeport-McMoRan Aktie
WKN: 896476 / ISIN: US35671D8570
|Lukratives Freeport-McMoRan-Investment?
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21.09.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Freeport-McMoRan von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 21.09.2016 wurde das Freeport-McMoRan-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Freeport-McMoRan-Aktie bei 10,54 USD. Bei einem Freeport-McMoRan-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 948,767 Freeport-McMoRan-Aktien. Die gehaltenen Freeport-McMoRan-Aktien wären am 18.09.2026 67 874,76 USD wert, da der Schlussstand 71,54 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 578,75 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Freeport-McMoRan bezifferte sich zuletzt auf 102,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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