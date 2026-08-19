Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|Lohnende Gap-Investition?
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gap-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Gap-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 10,36 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gap-Aktie investiert, befänden sich nun 9,653 Gap-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 20,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 193,82 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 93,82 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Gap eine Börsenbewertung in Höhe von 7,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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