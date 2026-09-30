Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|Gap-Investition im Blick
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30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gap von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Gap-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 22,24 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,496 Gap-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 23,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,85 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 5,85 Prozent vermehrt.
Gap wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,07 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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