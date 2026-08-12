S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gap von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Gap-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Gap-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 20,44 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Gap-Aktie investierten, hätten nun 489,237 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (20,96 USD), wäre das Investment nun 10 254,40 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +2,54 Prozent.

Jüngst verzeichnete Gap eine Marktkapitalisierung von 7,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at