S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gap von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren Gap-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Gap-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Gap-Papier an diesem Tag 25,64 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Gap-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 39,002 Anteilen. Die gehaltenen Gap-Anteile wären am 04.08.2026 804,21 USD wert, da der Schlussstand 20,62 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,58 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Gap bezifferte sich zuletzt auf 7,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at