Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|Gap-Investment im Blick
|
11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gap von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Gap-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Gap-Aktie 13,48 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Gap-Aktie investierten, hätten nun 7,418 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 21,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62,98 Prozent vermehrt.
Gap markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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