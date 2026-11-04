Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|Rentable Gap-Investition?
|
04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gap von vor einem Jahr verloren
Die Gap-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Gap-Anteile bei 22,41 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Gap-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 446,229 Anteilen. Die gehaltenen Gap-Anteile wären am 03.11.2026 9 812,58 USD wert, da der Schlussstand 21,99 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,87 Prozent abgenommen.
Gap wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,81 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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