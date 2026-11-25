Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|Rentable Gap-Anlage?
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gap-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Gap-Aktie statt. Der Schlusskurs des Gap-Papiers betrug an diesem Tag 25,57 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 391,083 Gap-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 22,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 854,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,46 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Gap belief sich zuletzt auf 7,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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