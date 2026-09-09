Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|Rentabler Gap-Einstieg?
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09.09.2026 16:04:00
S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gap-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Gap-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 24,10 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Gap-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,149 Gap-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (22,38 USD), wäre das Investment nun 92,86 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,14 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Gap zuletzt 7,88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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