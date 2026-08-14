Gartner Aktie

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WKN: 887957 / ISIN: US3666511072

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Rentables Gartner-Investment? 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Wert Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gartner von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Gartner eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Gartner-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Gartner-Anteile an diesem Tag 243,07 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Gartner-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,411 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 183,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24,59 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Gartner eine Börsenbewertung in Höhe von 11,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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