S&P 500-Wert Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Gartner von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Gartner-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Gartner-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 351,83 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Gartner-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,423 Gartner-Anteilen. Die gehaltenen Gartner-Papiere wären am 17.09.2026 5 337,81 USD wert, da der Schlussstand 187,80 USD betrug. Damit wäre die Investition 46,62 Prozent weniger wert.

Gartner wurde am Markt mit 12,07 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at