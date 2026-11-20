Vor Jahren in Gartner eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Gartner-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 334,55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29,891 Gartner-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 150,20 USD, da sich der Wert einer Gartner-Aktie am 19.11.2026 auf 172,30 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 48,50 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Gartner zuletzt 11,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at