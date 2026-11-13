GE Aerospace Aktie

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WKN DE: A3CSML / ISIN: US3696043013

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Langfristige Investition 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Wert GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GE Aerospace (ex General Electric)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 92,82 USD. Bei einem Investment von 100 USD in GE Aerospace (ex General Electric)-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,077 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 356,45 USD, da sich der Wert eines GE Aerospace (ex General Electric)-Papiers am 12.11.2026 auf 330,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 256,45 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte GE Aerospace (ex General Electric) einen Börsenwert von 354,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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