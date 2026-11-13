GE Aerospace Aktie
WKN DE: A3CSML / ISIN: US3696043013
|Langfristige Investition
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Wert GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GE Aerospace (ex General Electric)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 92,82 USD. Bei einem Investment von 100 USD in GE Aerospace (ex General Electric)-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,077 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 356,45 USD, da sich der Wert eines GE Aerospace (ex General Electric)-Papiers am 12.11.2026 auf 330,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 256,45 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte GE Aerospace (ex General Electric) einen Börsenwert von 354,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GE Aerospace (ex General Electric)
Analysen zu GE Aerospace (ex General Electric)
Aktien in diesem Artikel
|GE Aerospace (ex General Electric)
|300,40
|0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.