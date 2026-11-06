GE Aerospace Aktie

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WKN DE: A3CSML / ISIN: US3696043013

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Langfristige Anlage 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Wert GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GE Aerospace (ex General Electric)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen GE Aerospace (ex General Electric)-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 305,27 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie investierten, hätten nun 32,758 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 309,89 USD, da sich der Wert eines GE Aerospace (ex General Electric)-Papiers am 05.11.2026 auf 314,73 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3,10 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete GE Aerospace (ex General Electric) eine Marktkapitalisierung von 339,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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