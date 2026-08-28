S&P 500-Wert GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen GE Aerospace (ex General Electric)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 28.08.2021 wurde die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 63,93 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,642 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des GE Aerospace (ex General Electric)-Papiers auf 342,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 360,81 USD wert. Das entspricht einem Plus von 436,08 Prozent.

GE Aerospace (ex General Electric) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 367,64 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at