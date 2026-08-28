GE Aerospace Aktie
WKN DE: A3CSML / ISIN: US3696043013
|Rentables GE Aerospace (ex General Electric)-Investment?
|
28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Wert GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 28.08.2021 wurde die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 63,93 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,642 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des GE Aerospace (ex General Electric)-Papiers auf 342,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 360,81 USD wert. Das entspricht einem Plus von 436,08 Prozent.
GE Aerospace (ex General Electric) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 367,64 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GE Aerospace (ex General Electric)
Analysen zu GE Aerospace (ex General Electric)
Aktien in diesem Artikel
|GE Aerospace (ex General Electric)
|295,95
|0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.