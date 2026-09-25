GE Aerospace Aktie

GE Aerospace für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CSML / ISIN: US3696043013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
GE Aerospace (ex General Electric)-Investition im Blick 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Wert GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gebracht.

Das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile bei 62,55 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie investierten, hätten nun 159,866 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 51 121,90 USD, da sich der Wert eines GE Aerospace (ex General Electric)-Papiers am 24.09.2026 auf 319,78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 411,22 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete GE Aerospace (ex General Electric) eine Marktkapitalisierung von 332,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GE Aerospace (ex General Electric)

mehr Nachrichten

Analysen zu GE Aerospace (ex General Electric)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GE Aerospace (ex General Electric) 286,65 1,96% GE Aerospace (ex General Electric)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:22 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Leichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen