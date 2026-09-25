S&P 500-Wert GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gebracht.

Das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile bei 62,55 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie investierten, hätten nun 159,866 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 51 121,90 USD, da sich der Wert eines GE Aerospace (ex General Electric)-Papiers am 24.09.2026 auf 319,78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 411,22 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete GE Aerospace (ex General Electric) eine Marktkapitalisierung von 332,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at